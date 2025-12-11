دراسة تكشف … حقائق مهمة عن العمر وتأثيره على خصوبة المرأة

أشارت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة جيلين الصينية، إلى أن الانخفاض الحاد في الخصوبة الأنثوية يبدأ في مرحلة عمرية أبكر مما كان مُتوقعاً (بعد سن الثانية والثلاثين)، ما يسرع من وتيرة تدهور جودة البويضات، ويُفتح هذا الاكتشاف الباب أمام أبحاث مُستقبلية تهدف إلى إطالة الفترة الإنجابية الطبيعية، نقلا عن نيويورك بوست.

في حين تتوفر حالياً تقنيات الإنجاب المساعدة (مثل التلقيح الاصطناعي وتجميد البويضات)، يركز البحث الحالي على فهم المسببات الجذرية لهذا الانحدار الجيني والجزيئي بهدف تطوير سبل لإبطائه.

تحليل الخلل الكروموسومي

استندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 15,000 جنين ناتج عن التلقيح الاصطناعي (IVF)، وكشفت النتائج عن تزايد مضطرد في نسبة الخلل الكروموسومي في البويضات مع تقدم عمر الأم:

20-32 عاماً، تبلغ نسبة البويضات التي تحمل خللاً كروموسومياً نحو 20%.

بعد منتصف الثلاثينيات، تتجاوز هذه النسبة حاجز 50%، وتستمر في الارتفاع سنوياً.

هذا التدهور يرفع بشكل مباشر من مخاطر الإجهاض، العقم، والتشوهات الوراثية كـ متلازمة داون.

دور الكوهيسين كآلية أساسية

أرجح الباحثون هذا التراجع في جودة البويضات إلى انخفاض حاسم في مستويات بروتين "الكوهيسين"؛ وهو مركب جزيئي حيوي يُشبه "الغراء الجزيئي" المسؤول عن تماسك وسلامة الكروموسومات داخل البويضة.

الارتباط العمري: تنخفض كمية الكوهيسين بنسبة تصل إلى الثلث في بويضات النساء فوق الأربعين مقارنة بالنساء في العشرينات.

التداعيات: يؤدي نقص الكوهيسين إلى الانفصال المُبكر للكروموسومات وانتقالها إلى مواقع خاطئة، ما ينتج عنه بويضات غير سوية كروموسومياً.

إضافة إلى ذلك، يلعب هذا البروتين دوراً جوهرياً في إصلاح تلف الحمض النووي (DNA repair)؛ لذا فإن انخفاض مستوياته يؤدي إلى تراكم الضرر الجيني وزيادة الأخطاء، ما قد يفاقم مخاطر السرطان والمشكلات النمائية لدى الأجنة.

مسارات جزيئية واعدة للأبحاث

على الرغم من أن السبب الدقيق لتراجع الكوهيسين لا يزال قيد البحث (مع فرضيات تشير إلى تآكل البروتينات الحامية، والإجهاد التأكسدي، وضعف الإشارات الخلوية)، يركز العلماء حالياً على مسارين جزيئيين رئيسيين لهما دور حاسم في هذه العملية:

مسار (mTOR): يتحكم في نمو الخلايا وارتباط الكوهيسين. تشير الأبحاث الأولية (على الخميرة) إلى أن تعديل هذا المسار قد يعزز مستويات الكوهيسين، وإن كانت فعاليته على الخلايا البشرية تتطلب مزيداً من الدراسة.

مسار (ATM): يعمل هذا المسار على تنسيق إصلاح الحمض النووي والمساعدة في تثبيت تماسك الكروموسومات عبر الكوهيسين، مع تقدم عمر البويضات، تتضاءل فاعلية مسار ATM بشكل ملحوظ، مما يسرّع من فقدان الكوهيسين وتعميق الأضرار الجينية.

التوصية:

يشدد الباحثون على ضرورة التعمق في دراسة هذين المسارين الجزيئيين كخطوة حاسمة نحو تطوير علاجات تستهدف الحفاظ على جودة البويضات وإطالة فترة الخصوبة الطبيعية للمرأة.

