إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو



وكالات

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الخميس، إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة صوب العاصمة الروسية.

أضاف سوبيانين: "دمرت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو"، وقبل ذلك أشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 مسيرة.

وأضاف عمدة مدينة موسكو، أن الأجهزة المختصة وموظفي خدمات الطوارئ يعملون في موقع سقوط الحطام.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.