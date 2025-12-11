الإجهاد الذهني.. خطر صامت يهاجم قلبك وكيف تتصدى له؟

حذر الدكتور نيقولاي غوليايف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، من أن الإجهاد الذهني المطول يمثل عاملاً مهماً في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، كونه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، ونقص تروية عضلة القلب، نقلا عن نوفوستي.

الآليات الفسيولوجية والتأثير على القلب

أوضح غوليايف أن الإجهاد الذهني المستمر يؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي الودي، ما ينتج عنه تسارع النبض وتغاير معدله، هذا التغيير يقلل من مرونة القلب ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة باضطرابات النظم ونقص التروية لدى الأفراد المعرضين.

وأضاف أن الإرهاق الذهني لا يقتصر على الدماغ، بل يؤثر على التنظيم الذاتي للقلب. فبعد فترة وجيزة من النشاط الذهني المكثف، يلاحظ تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم ومستوى هرمون الكورتيزول، كما أشار إلى أن العمل الذهني المكثف الذي يستمر لمدة 4 إلى 5 ساعات يحدث تغيراً أيضياً في قشرة الفص الجبهي، مسبباً ارتفاع مستوى الناقل العصبي الغلوتامات، وهو مؤشر أساسي للتعب والإجهاد.

مخاطر الإجهاد المزمن والجلطات

أكد الدكتور غوليايف أن الإجهاد المزمن يضاعف خطر الإصابة بـ احتشاء عضلة القلب، نظراً لدوره في تسريع عملية تصلب الشرايين ورفع مستويات الالتهاب النظامي.

إرشادات للوقاية واستعادة التوازن

للحماية من هذه المخاطر، قدم غوليايف التوصيات التالية:

تقنين العمل الذهني: الحد من العمل الذهني المكثف ليقتصر على 3-4 ساعات يومياً، مع أخذ فترات راحة إلزامية كل 60 إلى 90 دقيقة.

استعادة التوازن: استخدام تقنيات التنفس والنشاط البدني لتعزيز استعادة توازن الجهاز العصبي اللاإرادي.

إدارة التعب: عند ظهور علامات التعب، ينصح بتخصيص 5-10 دقائق يومياً لتمارين التنفس أو المشي، مع مراقبة ضغط الدم والنبض.

الالتزام بجدول منتظم: الحفاظ على جدول عمل وراحة متوازن، وضمان الحصول على نوم كافٍ لا يقل عن 7 ساعات يومياً.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه