سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:08 ص 11/12/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره عالميا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع عالميا بنحو 0.6% إلى 4231 دولار للأونصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم، وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6428 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5625 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4823 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2678 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 199950 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45000 جنيها.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في آخر اجتماع له خلال 2025 سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.5% و3.75% ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وتميل أغلب خبر الاقتصاد إلى أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين إلى زيادة مدخراتهم في الذهب كملاذ آمن بعد تراجع العائد على الدولار.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، لمصراوي، إن خفض الفيدرالي للفائدة سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الذهب بالارتفاع.

