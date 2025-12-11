

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، إلى إعادة حساباته في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، متوعدا أن بيترو قد يكون التالي الذي ستستهدفه واشنطن.

قال ترامب، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الكولومبي: "لم أفكر كثيرا فيه، تصنع كولومبيا كثيرا من المخدرات، ولديهم معامل لصناعة الكوكايين وهم يبيعونه للولايات المتحدة".

وتابع: "بالتالي عليه أن يعيد حساباته، وإلا فسيكون هو التالي"، في إشارة إلى الحملة الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ سبتمبر الماضي باستهداف قوارب يعتقد أنها تقل مخدرات في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا ممن كانوا على متن تلك القوارب.

وحذر ترامب فنزويلا من أن القوات الأمريكية قد تضرب أهدافا على الأرض لاستهداف عصابات المخدرات.

ورفضت فنزويلا التهديدات الأمريكية واتهامات واشنطن لها بالتورط في تهريب المخدرات.

بدوره، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أن أي استهداف للأراضي الكولومبية سيكون "إعلان حرب" وسيدمر العلاقات الثنائية بين بوجوتا وواشنطن، وفقا لروسيا اليوم.