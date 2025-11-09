نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بمتلازمة فرط نشاط المثانة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة لانتشو في الصين، أن البالغين الذين يلتزمون بالنظام الغذائي المتوسطي لديهم خطر أقل للإصابة بـ متلازمة فرط نشاط المثانة.

وأوضحت الدراسة أن متلازمة فرط نشاط المثانة بأنها شعور متكرر ومفاجئ بالحاجة إلى التبول، قد يصحبه سلس البول في بعض الأحيان.

وهذه الحالة تضعف بشكل ملحوظ جودة حياة المصابين بها، وتزداد انتشارا مع الشيخوخة، خصوصا لدى الإناث وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) (2005-2018)، وشملت أكثر من 23 ألف مشارك أمريكي دون سن 65 عامًا.

وسعى الباحثون إلى تحديد العلاقة بين مدى الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي الذي يتميز بوفرة الخضراوات، والفواكه، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والأسماك، وزيت الزيتون ومعدلات الإصابة بـ فرط نشاط المثانة.

وأظهرت النتائج وجود علاقة عكسية واضحة، فكلما ارتفع مؤشر الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، انخفضت معدلات الإصابة بـ متلازمة فرط نشاط المثانة.

وعند أخذ المتغيرات الأخرى في الحسبان (كالعمر، والوزن، والأمراض المزمنة)، ظل خطر الإصابة أقل بـ 17% في المجموعة التي تتبع النظام المتوسطي بشكل أفضل.

كما لاحظ الباحثون أن العلاقة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة لم تكن خطية بالكامل، حيث كان تأثير النظام الغذائي أوضح بين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وأشار الباحثون إلى أنه بالنظر إلى محدودية العلاجات الدوائية، قد تشكل التدخلات الغذائية نهجا منخفض التكلفة ومستدامًا للوقاية من أعراض فرط نشاط المثانة وعلاجها.

