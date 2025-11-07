أطعمة تعزيز المناعة في أواخر الخريف.. لا تفوتك

تشهد أجسامنا في فصل الخريف تغييرات طبيعية، حيث يبدأ الكثيرون بالشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة.

وفقا لموقع روسيا اليوم، تشير الدكتورة داريا خايكينا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد المفتاح للحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة خلال هذا الفصل.

وتوضح الخبيرة، أن التركيز يجب أن يكون على الخضروات الموسمية الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مقاومة الجذور الحرة وتعزيز دفاعات الجسم، بالإضافة إلى الأطعمة التي تدعم صحة بكتيريا الأمعاء مثل منتجات الألبان والأطعمة المخمرة.

من أبرز الأطعمة المفيدة:

مخلل الملفوف

يحتوي على البروبيوتيك وفيتامين C، ويساهم في تقوية جهاز المناعة.

الفواكه الغنية بالمغذيات

مثل التوت الأوروبي (العنبية الآسية) والتوت البري (العليق)، مع الإشارة إلى أن الفواكه المجمدة تحتفظ بمعظم قيمتها الغذائية.

مصادر أوميغا-3 الدهنية

مثل الأسماك، الجوز، وزيت بذور الكتان، لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الفواكه الموسمية

السفرجل، الكمثرى، والرمان، الذي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة ويساعد الجسم على التكيف مع التغيرات الموسمية وتقلبات الطقس.



وتؤكد الخبيرة على أن الاهتمام بالمناعة يجب أن يكون عادة يومية مستمرة، وليس مجرد استراتيجية موسمية، مشددة على أهمية إدخال الأطعمة الصحية تدريجيًا وملاحظة تأثيرها الإيجابي على الصحة العامة.