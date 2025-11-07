بعد ظهورها في الأسواق.. 5 فوائد للكاكا على صحة جسمك

مع بداية موسمها وظهورها في الأسواق، فاكهة الكاكا من الخيارات الشتوية المميزة.

ووفق "هيلث لاين" نستعرض 5 فوائد للكاكا على صحة الجسم

دعم صحة القلب

فاكهة الكاكا غنية بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينويدات والفلافونويدات التي تساعد في تقليل تراكم الشحوم الضارّة (LDL) وتحسين ضغط الدم، مما قد يخفّف من مخاطر أمراض القلب.

غنية بالألياف والفيتامينات

جرعة واحدة منها توفر كمية كبيرة من الألياف الغذائية، إضافة إلى فيتامين A وفيتامين C والمعادن مثل البوتاسيوم، ما يعزّز وظائف الأمعاء والمناعة ويُسهّل عملية الهضم.

خصائص مضادة للالتهاب

الألياف والمركّبات النباتية في الكاكا قد تُساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم وتحسين بيئة الأمعاء للأنواع المفيدة من البكتيريا.

تعزيز صحة البصر والجلد

بفضل محتواها العالي من فيتامين A والكاروتينويدات مثل لوتين وزياكسانثين، تُساعد الكاكا في دعم صحة العين وحمايتها من الضغوط التأكسدية، كما تساهم في تعزيز نضارة البشرة.

دعم التمثيل الغذائي والسكري

الكاكا تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم، ما يجعلها إضافة مفيدة ضمن نظام غذائي متوازن.