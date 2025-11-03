إعلان

أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا.. طبيبة تكشف

كتب : مصراوي

11:00 ص 03/11/2025

أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا.. طبيبة تكشف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت البروفيسورة أولجا كاربوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء في جامعة موسكو، أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ أبكر من المعتاد، لكن ذلك لا يعود إلى زيادة عدوانية الفيروس.

وأضافت:"يرتبط هذا عادة بالظواهر المناخية وحركة الطيور المهاجرة، ولا علاقة له بالفيروس ذاته"، بحسب RT.

وأكدت كاربوفا أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة الفعالة للوقاية خلال موسم الإنفلونزا، موضحة أن زيادة عدد الأشخاص المتلقين للتطعيم يقلل من شدة الوباء.

وأضافت أن اتباع نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني مهمان، ولكنهما لا يغنيان عن التطعيم كحماية موثوقة.

كما أوصت بارتداء الكمامات للوقاية من الإنفلونزا، خاصة للمرضى، قائلة:"ينبغي على المرضى ارتداء الكمامات أكثر من غيرهم لأنهم يطلقون الفيروس في الهواء، بينما تكون الكمامات أقل فعالية عندما يرتديها أفراد الأسرة الأصحاء".

الانفلونزا الوقاية من الانفلونزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة