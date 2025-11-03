أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا.. طبيبة تكشف

كشفت البروفيسورة أولجا كاربوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء في جامعة موسكو، أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ أبكر من المعتاد، لكن ذلك لا يعود إلى زيادة عدوانية الفيروس.

وأضافت:"يرتبط هذا عادة بالظواهر المناخية وحركة الطيور المهاجرة، ولا علاقة له بالفيروس ذاته"، بحسب RT.

وأكدت كاربوفا أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة الفعالة للوقاية خلال موسم الإنفلونزا، موضحة أن زيادة عدد الأشخاص المتلقين للتطعيم يقلل من شدة الوباء.

وأضافت أن اتباع نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني مهمان، ولكنهما لا يغنيان عن التطعيم كحماية موثوقة.

كما أوصت بارتداء الكمامات للوقاية من الإنفلونزا، خاصة للمرضى، قائلة:"ينبغي على المرضى ارتداء الكمامات أكثر من غيرهم لأنهم يطلقون الفيروس في الهواء، بينما تكون الكمامات أقل فعالية عندما يرتديها أفراد الأسرة الأصحاء".