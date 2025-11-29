البرقوق من الفواكه الصغيرة لكن ذات القيمة الغذائية العالية، إذ تحتوي كل حبة على مزيج متوازن من الفيتامينات والألياف والمعادن التي تدعم الجسم بطرق متعددة.

فوائد عند تناول حبة واحدة من البرقوق، وفق "هيلث لاين".

يدعم الهضم ويمنع الإمساك

يتميز البرقوق بكونه غنيًا بالألياف الطبيعية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، كما يحتوي على مركبات تسهل عملية الهضم، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يعاني من الإمساك المتكرر.

يعزز المناعة بفضل فيتامين C

تحتوي حبة البرقوق على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من الالتهابات ونزلات البرد.

يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم

مؤشر البرقوق الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم. لذلك يعد مناسبًا لمن يسعون للتحكم في الشهية أو تنظيم مستويات الجلوكوز.

يحافظ على صحة القلب

يساعد البرقوق في خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، إضافة إلى دوره في دعم صحة الأوعية الدموية.

يمنحك شعورًا بالشبع دون سعرات عالية

تقدم كل حبة برقوق كمية قليلة من السعرات الحرارية، ومع ذلك تمنح إحساسًا جيدًا بالشبع بفضل أليافها، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للتحكم في الوزن.