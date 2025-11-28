حذر خبراء الجلد والشعر من تزايد خطر الإصابة عدوى فطرية في الرأس خلال فصل الشتاء، وهي التهابات فطرية شائعة تتطور إلى ظهور بقع صلعاء في فروة الرأس إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح.

وتنتقل العدوى بسهولة عبر التلامس المباشر مع الجلد المصاب، أو من خلال استخدام الأدوات الملوثة مثل المشط والمناشف وملاءات السرير.

ورغم ارتباط انتشار العدوى في كثير من الحالات بصالونات الحلاقة غير النظيفة، يؤكد المختصون أن الخطر يمتد أيضا إلى مشاركة الأغراض الشخصية، خاصة القبعات الشتوية أو قبعات الاحتفالات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال سام سينكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة Este الطبية المتخصصة في مشكلات الجلد والشعر: "ينتقل هذا المرض عادة بين الأشخاص الذين يتشاركون أدوات مثل المناشف والأمشاط وفرش الشعر وأغطية الوسائد، وبالطبع القبعات".

وتابع أن يمكن علاجه باستخدام أدوية مضادة للفطريات أو شامبوهات مخصصة، ولكن إذا تُرك دون علاج لفترة طويلة، قد يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء".

وأضاف سينكير أن أفضل وسيلة للوقاية هي تجنب مشاركة القبعات والأغراض الشخصية، وفي حال الاشتباه بالإصابة يجب التحرك بسرعة وعدم خدش القروح لتقليل انتشار العدوى، مع غسل الملابس والفراش الذي لامس فروة الرأس المصابة، واستشارة الطبيب لتأكيد التشخيص.

وتشمل أبرز أعراض عدوى فطرية في الرأس:

حكة شديدة.

بقع متقشرة على شكل حلقات.

انتفاخات أو نتوءات بلون أحمر على البشرة الفاتحة، أو بني مائل للرمادي على البشرة الداكنة.

بقع دائرية أو مسطحة تظهر بوضوح على فروة الرأس.

أما الدكتور جيمس أودونوفان من هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS وعضو المجموعة الاستشارية التقنية بمنظمة الصحة العالمية، يشدد على أهمية عدم مشاركة القبعات والأدوات الشخصية.

وأشار إلى أنه عند إصابة الأطفال يجب إبلاغ المدرسة وفحص أفراد الأسرة كافة، ويُنصح جميع أفراد العائلة باستخدام شامبو مضاد للفطريات مرتين أسبوعيا لمدة أربعة أسابيع في حال عدم ظهور الأعراض، لمنع انتشار العدوى.

