يعد المشي الإسكندنافي "Nordic walking" من أفضل أنواع المشي للصحة العامة، إذ يشغل ما يصل إلى 90% من عضلات الجسم ويزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 20%، ما يجعله أكثر فعالية من المشي التقليدي.

وفق موقع health.mail.ru، يشير الطبيب البريطاني جوزيبي أراغونا إلى أن المشي الاعتيادي يشغل حوالي نصف عضلات الجسم، بينما يشغل Nordic walking عضلات حزام الكتف، الذراعين، الظهر وعضلات البطن، ما يحسن اللياقة البدنية ويعزز الصحة بشكل أكبر، حتى بالمقارنة مع المشي التقليدي بمعدل 10 آلاف خطوة يوميا.

ويعود الفضل في شعبية هذا النوع من المشي إلى فوائده المتعددة، منها: تقوية المفاصل، تحسين وضعية الجسم وطريقة المشي، زيادة التنسيق الحركي، ودعم الأشخاص المتعافين من الإصابات.

كما أنه لا يحتاج إلى معدات معقدة، ويمكن ممارسته في الهواء الطلق بسهولة.

ويساهم المشي المنتظم في تحسين كفاءة القلب، ما يخفض معدل ضرباته ويزيد قدرة عضلة القلب على التحمل.

ويضيف أراغونا: "توصي الإرشادات العامة للبالغين بممارسة تمارين معتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، ويعد المشي الإسكندنافي أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف".