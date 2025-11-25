أطعمة تساعد على الشعور بالشبع.. منها البيض والزبادي

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على الشعور بالشبع وفرط الشهية وعدم القدرة على السيطرة عل الإحساس بالجوع، الأمر الذي يؤدي لتناولهم كميات كبيرة من الطعام، مما يعرضهم لخطر السمنة وزيادة الوزن.

إلا أنه يوجد بعض أنواع الطعام التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقلل الإحساس بالجوع وبالتالي تقل شراهة تناول الطعام، وسنوضح أبرزها تاليا بحسب ما ذكره موقع healthline.

1-البطاطس المسلوقة

البطاطس المطبوخة غير المقشرة والمسلوقة مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ج والبوتاسيوم، كما أنها غنية بالماء والكربوهيدرات، وتحتوي على كميات معتدلة من الألياف والبروتين، كما أنها خالية تقريبًا من الدهون، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء وجميعها عناصر تجعل الشعور بالشبع يدوم لفترة أطول.

2-البيض



يُعد البيض غذاءً صحيًا وغنيًا بالعناصر الغذائية، خاصة في صفار البيض، بما في ذلك مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، والتي قد تُفيد صحة العين، كما أنه مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

3- الشوفان



يتميز الشوفان بانخفاض سعراته الحرارية وهو أيضا مصدر غني بالألياف، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان التي تُسمى بيتا جلوكان، والتي يمكنها أن تساعدك على الشعور بالشبع وتؤخر إفراغ المعدة.

4-الأسماك غنية بالبروتين عالي الجودة

الأسماك الدهنية، مثل السلمون، غنية أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية يجب الحصول عليها من الطعام، وهي مشبعة بشكل كبير.

5-اللحوم الأطعمة الغنية بالبروتين



مثل اللحوم الخالية من الدهون، تُشعرك بالشبع، إذ وجدت إحدى الدراسات أن تناول وجبة غنية بالبروتين كان له تأثير أكبر بكثير على الهرمونات المرتبطة بالجوع والشهية مقارنةً بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.

6-الزبادي اليوناني



يتميز الزبادي اليوناني بكثافة عالية مقارنةً بالزبادي العادي، كما أنه عادةً ما يكون غنيًا بالبروتين، مما يشعرك بالشبع لفترة أطول.

7-الخضراوات



تتميز الخضراوات بقيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بمختلف أنواع الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية، وتحتوي على الألياف والماء، مما يزيد من حجم وجباتك ويساعدك على الشعور بالشبع.

8-الجبن القريش



يتميز الجبن القريش بأنه منخفض الدهون والكربوهيدرات، ولكنه غني بالبروتين، ويساعد محتواه العالي من البروتين على الشعور بالشبع، حتى مع استهلاك سعرات حرارية قليلة نسبيًا.