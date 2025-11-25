بسيطة وفعالة.. عادة تحمي من السكتة الدماغية وتقوي القلب

إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والاهتمام باللياقة البدنية هناك عادة يابانية مدهشة تساعد على الوقاية من السكتة الدماغية.

وتعد عادة "أشي يو" اليابانية والمعروفة أيضا باسم حمام القدم مهمة للغاية، وتتضمن هذه الممارسة نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة يوميا، مما يساعد على الاسترخاء والراحة، وهما أمران أساسيان لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هو أشي يو؟



يقلل أشي يو من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذ يحسن الدورة الدموية، ويخفض ضغط الدم ويخفف التوتر.

وقد يحسن هذا التحفيز الدورة الدموية ويدفئ الجسم بشكل طبيعي، وله فوائد كثيرة لصحة القلب بشكل عام.

وقد يؤثر باطن القدمين يؤثر على صحة مناطق أخرى من الجسم، إذ تحتوي القدمان على أكثر من 7000 نهاية عصبية تعرف باسم المنعكسات، والتي تتوافق مع كل عضو وجهاز في الجسم.

وتحفز هذه النقاط المنعكسة الجهاز العصبي وتفتح مسارات الطاقة التي قد تكون مسدودة أو مزدحمة.

كيف تساعد هذه الممارسة على تحسين الدورة الدموية؟



يعد بطء الدورة الدموية أمرا شائعا للغاية خاصة لدى كبار السن، ومع ذلك، من المهم تنظيمها لضمان عمل الأعضاء بما في ذلك الدماغ بكفاءة عالية، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تكون جلطات دموية تسبب السكتة الدماغية.

وتساعد حمامات القدم على تحريك الدم بحرية من الأطراف نحو القلب، مما يحسن توصيل الأكسجين ويقلل من إجهاد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتحسين معدل ضربات القلب.

كما ساهم نقع القدمين الدافئ في تقليل استجابة الجسم للتوتر وتعزيز نشاط الجهاز العصبي والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

كيفية القيام بهذه العادة بسهولة في المنزل؟



-ملء الحوض بالماء بدرجة حرارة تتراوح بين 38 إلى 42 درجة مئوية.

-الجلوس في وضع مريح ونقع القدمين لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

-الاسترخاء في نفس الوقت من خلال قراءة كتاب حتى ممارسة تمارين التنفس.

-بعد الانتهاء، تأكدي من تجفيف قدميك جيدا لبضع دقائق.