التهابات الأنف تظهر عبر علامات واضحة تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية عند اشتدادها.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، أبرز الأعراض وفق "Mayo Clinic".

1- احتقان وانسداد الأنف وصعوبة التنفس

شعور بأن الأنف مسدود أو لا يمكنك التنفّس من خلاله يعد من أكثر العلامات شيوعًا لالتهاب الأنف أو الجيوب.

2- ألم أو ضغط في الوجه

الألم أو الشعور بالضغط في مناطق الوجه المقابلة للجيب المصاب يزداد عند الانحناء أو عند الاستيقاظ وهو علامة نموذجية على التهاب الجيوب.

3- إفراز مخاط سميك ومُلون (أخضر أو أصفر) أو نزول مخاط في الخلف، مخاط سميك أو ملوَّن أو إحساس بتقطّر المخاط في مؤخرة الحلق شائع في الالتهابات.

رغم ذلك، لون المخاط وحده لا يثبت وجود بكتيريا، لكنه قد يرافق العدوى.

4- صداع أو ألم أسنان علوي أو فقدان مؤقت لحاسة الشم

الالتهاب يسبب صداعًا وضغطًا خلف العينين أو ألمًا في الأسنان العلوية، كما يمكن أن يقلل أو يغيب حاسة الشم مؤقتًا.

5- سعال وحُمى أو تدهور الصحة

السعال وأحيانًا حمى أو تدهور عام، يمكن أن تشير إلى التهاب بكتيري أو ضرورة مراجعة الطبيب.

ينصح بالاستشارة إذا استمرت الأعراض أكثر من 10 أيام أو ساءت بشكل واضح.

متى تزور الطبيب فورًا؟

ارتفاع حرارة شديدة، تورّم حول العين، ضعف بصري، أو صداع شديد ومفاجئ.

استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام أو تدهور بعد تحسن مؤقت.