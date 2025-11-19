المكسرات الأكثر فائدة لجسمك.. تعرف عليها



إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة صحية، فالمكسرات تعد خيارك الأمثل، فقد أعد خبراء التغذية تقريرًا يحدد المكسرات الأكثر فائدة للصحة، معتمداً على محتواها من العناصر الغذائية الأساسية، الدهون الصحية، مضادات الأكسدة، ودورها في الوقاية من الأمراض.

ووفقا لموقع نيويورك بوست، يؤكد التقرير أن المكسرات ليست مجرد وجبة لذيذة، بل تلعب دورًا مهمًا في حماية القلب، تعزيز وظائف الدماغ، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

كما يقدم نصائح عملية حول الكميات المناسبة للاستهلاك اليومي وأفضل الطرق لإدراجها في النظام الغذائي، مع التأكيد على الاعتدال لتحقيق أقصى استفادة.

أفضل 5 مكسرات وفق الخبراء:

الفول السوداني

رغم كونه من البقوليات، يمتاز الفول السوداني بتركيبته المتوازنة من الدهون الصحية والبروتينات.

كما يحتوي على "الإيزوفلافون" الذي يساعد النساء في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمنتصف العمر.

الكاجو

الكاجو غني بفيتامين E والزنك، ما يعزز صحة الدماغ والأعصاب.

وتساهم مضادات الأكسدة في محاربة الالتهابات والتدهور المعرفي، بينما يدعم محتواه من المعادن الصحة الإنجابية لدى الرجال.

اللوز

اللوز مفيد للقلب والعظام والأمعاء، ويساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

كما يعزز حساسية الإنسولين ويغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

الفستق الحلبي

يحتوي الفستق على بروتين نباتي كامل يشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويساهم في تنظيم السكر في الدم، تحسين وظائف الدماغ، وتعزيز المزاج.

عين الجمل

يتصدر عين الجمل القائمة بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الالتهاب القوية.

ويساهم في صحة القلب، يعزز الخصوبة لدى الرجال، ويحمي من الأمراض العصبية التنكسية.