8 علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان الثدي

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي من أهم عوامل نجاح العلاج، إذ تظهر على الجسم مجموعة من الإشارات التي تدل على وجود مشكلة خطيرة.

وفيما يلي، أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه تدل على الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كتلة أو تورم

ظهور كتلة أو تورم في الثدي علامة رئيسية تستدعي الانتباه، حتى وإن ظهرت النتوءات في أعلى الصدر أو تحت الإبط.

تغيرات في الجلد

أي تغير في ملمس أو مظهر الجلد مثل التجعد أو التموج يستدعي الملاحظة والفحص، يكون مؤشرا أوليا على وجود ورم.

تغيرات في الحجم أو الشكل

من الطبيعي أن يختلف شكل الثديين قليلا مع التقدم في العمر أو بسبب التغيرات الهرمونية، إلا أن حدوث تغير مفاجئ أو غير معتاد في الحجم أو الشكل يستدعي الذهاب للطبيب.

تغير في اللون

يظهر تغير في لون الجلد نحو الاحمرار، وهو من العلامات التي يجب عدم تجاهلها لأنها قد ترتبط بالتهاب أو أورام داخلية.

تغيرات في الحلمة

يختلف شكل الحلمات بين النساء، لكن التغير المفاجئ مثل انكماشها للداخل أو تبدل شكلها ومكانها يشير إلى مشكلة تحتاج فحصا دقيقا.

طفح جلدي أو تقشر

تسبب بعض الأقمشة أو حمالات الصدر الحساسية، لكن الطفح الجلدي المستمر أو التقشر حول الحلمة قد يكون إشارة على حالة أكثر خطورة تستدعي الكشف الطبي.

إفرازات غير طبيعية

إذا خرج سائل من الحلمة دون ضغط أو لمس، من الضروري الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب واستبعاد وجود أي خلل.

ألم مستمر

ألم الثديين لا يعني دائما وجود سرطان، يكون نتيجة ضغط أو حجم الثدي، إلا أن الألم المستمر أو الذي يظهر في الإبط ويستمر لفترة طويلة يستحق التحقق الطبي.

