7 مشروبات صحية لتنقية الجسم من الداخل.. احرص عليها

الحفاظ على صحة الجسم من الداخل لا يعتمد فقط على الأطعمة المتوازنة، بل أيضًا على بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد في دعم وظائف الكبد والكلى وتحفيز عملية إزالة السموم.

ففي ظل نمط الحياة السريع وكثرة الضغوط اليومية، يحتاج الجسم إلى ما يعيد توازنه وينقّيه من الداخل بطريقة طبيعية وآمنة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرزها وفق لما جاء في "Health Today".

ماء الليمون الدافئ

يعزز الترطيب، يدعم الهضم، ويمنح جرعة من فيتامين C الذي يساهم في حماية الجسم من الأكسدة.

الإستخدام: يشرب صباحاً على معدة شبه فارغة.

شاي الزنجبيل الطازج

شرائح زنجبيل تُنقع في ماء ساخن، ويمكن إضافة قليل من الليمون أو العسل.

الفوائد: له خصائص مضادة للالتهاب، يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخات.

الإستخدام: بعد الاستيقاظ أو كبديل للقهوة.

مزيج الخيار والنعناع

شرائح خيار أوراق نعناع في ماء بارد، يُترك قليلاً لينقع.

الفوائد: ترطيب ممتاز، يساعد في تقليل احتباس السوائل، ويجعلك تشرب كميات أكبر من الماء.

الإستخدام: احتسِبه طوال اليوم بدلاً من المشروبات السكرية.

مشروب خل التفّاح المخفّف

الوصف: ملعقة أو ملعقتان من خل التفّاح العضوي في كوب ماء، مع إمكانية إضافة قليل من القرفة أو العسل.

الفوائد: قد يدعم الهضم ويُساعد في الشعور بالشبع، ما يُسهّل التحكم بالوزن.

الإستخدام: قبل أو بعد الوجبة، مع مراعاة أن يكون المخفّف جيداً.

عصير التوت

الوصف: مزيج من توت أحمر أو فراولة أو غيرها من الفواكه الحمراء ولبن زبادي أو حليب نباتي.

الفوائد: غني بمضادات الأكسدة، بألياف تحسّن الهضم، وتمنح الجسم نكهة "تنقية" خفيفة.

الإستخدام: كوجبة خفيفة صباحية أو بعد التمرين.

شاي الكركم مع العسل أو الحليب النباتي

ملعقة كركم ماء ساخن أو حليب نباتي رشة فلفل أسود لتحسين الامتصاص + عسل إن أحببت.

الفوائد: الكركم يحتوي على مركب الكركومين المضاد للالتهاب، ما يمكن أن يساعد في دعم الكبد والدورة الدموية.

الإستخدام: مساءً أو عندما تشعر بثقل بعد وجبة كبيرة.

ماء الرمان والنعناع

الوصف: حبوب رمان أو شريحة فاكهة (مثل البرتقال أو الليمون) ونعناع في ماء بارد.

الفوائد: الرمان غني بالبوليفينولات المضادة للأكسدة، والنعناع يساعد الهضم، مما يقدّم مشروباً منعشاً يدعم نشاط الجسم.

الإستخدام: وقت بعد الظهر أو كبديل للمشروبات الغازية.