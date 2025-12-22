500 مليون جنيه لإنشاء وتشغيل منشآت معالجة ومدافن صحية بالشرقية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمواقع الغار بمركز الزقازيق، وموقع الخطار بمركز الحسينية، وموقع غيتة بمركز بلبيس بالإضافة إلى تشغيل 2 موقع للدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك بين محافظة الشرقية، وشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت.

وقع العقد اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت، حيث شهد التوقيع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر للأسمنت، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد كجك، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني لمحافظة الشرقية، والمهندس أحمد العطيفي، مدير إدارة الأعمال والجودة بشركة جايا الطاقة البديلة الخضراء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة على بناء وتطوير عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أن هذا العقد يشهد تقديم خدمات معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن/ يوم والتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة بالمدفن الصحي باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، مضيفة أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية.

وأكدت منال عوض، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي في المدافن الصحية الآمنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الذي قام به جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع الحلول البيئية المناسبة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك توجهًا رئيسيًا لدى وزارة البيئة بالعمل والتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم، فضلًا عن تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.

وفي هذا الإطار صرّح عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر قائلًا: وتمثل هذه الاتفاقية ركنًا أساسيًا في خطة مجموعة تيتان مصر في التحول نحو البناء الأخضر والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة المنشودة وهو ما يعكس مبادئ المجموعة في هذا الصدد ويؤكد التزامنا بدفع نسب استخدام الوقود البديل لاقصي قدر ممكن وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

من جانبه، قال المهندس عصام عبدالنبي، العضو المنتدب لشركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان) إن العقد يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل مصانع المعالجة في الخطارة وبلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه مصري ولمدة 15 عامًا ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج نحو 200 ألف طن من الوقود البديل بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير البيئية.

