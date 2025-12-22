قرار عاجل من القضاء بشأن قضية "خناقة كمبوند الفردوس"

قررت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة خناقة "كمبوند الفردوس" بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 12 يناير المقبل للاطلاع.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية، قضية اعتداء موظف بالمعاش وزوجته ونجليه على سائق سيارة "فان سوزوكي" داخل كمبوند الفردوس بأكتوبر، عقب مشاجرة نشبت إثر تصادم مع سيارة الزوجة. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الإتلاف العمد والضرب والسب والقذف وحيازة سلاح، بينما وُجه للسائق اتهام الاعتداء على الزوجة وإتلاف سيارتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقر بإتلاف سيارة السائق وأنكر الاعتداء عليه، رغم تأكيد تحريات المباحث صحة الواقعة. وأفاد التقرير الطبي بإصابة السائق بكدمات متفرقة بالرأس والأذن والجسم، مع حاجته إلى فترة علاج أقل من 21 يومًا.

