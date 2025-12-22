استطلاع: 49% من الألمان يتوقعون انهيار الحكومة قبل نهاية ولايتها

برلين (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي، أن نحو 49% من الألمان لا يعتقدون أن الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سيستمر حتى موعد الانتخابات المقبلة في عام 2029.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يرى 17% من المشاركين أن الائتلاف الحاكم سينهار خلال العام المقبل، فيما يتوقع 32% أنه سيستمر حتى عام 2026 لكنه لن يكمل فترة الولاية. في المقابل، يعتقد 34% أن الحكومة ستبقى حتى نهاية الفترة التشريعية.

وكانت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم الحالي، وهي الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد حصلت مجتمعة في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي على أغلبية ضئيلة، إذ حصل التحالف المسيحي على 5ر28% من الأصوات والحزب الاشتراكي على 4ر16%.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت شعبية الائتلاف في استطلاعات الرأي، إذ تتراوح نسبة التأييد للتحالف المسيحي حاليًا بين 24 و27%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بين 13 و14%، ما يعني أنهما لا يحققان معا أغلبية برلمانية في أي استطلاع.

وأشارت نتائج الاستطلاع الحالي، إلى أن 9% فقط من المشاركين يتوقعون انخفاض حدة الخلافات بين طرفي الائتلاف العام المقبل، بينما يرى 49% أن مستوى الخلافات سيبقى كما هو، ويعتقد 21% أنه سيزداد.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في خمس ولايات ألمانية العام المقبل: بادن-فورتمبرج في 8 مارس، وراينلاند-بفالتس في 22 مارس، وسكسونيا-أنهالت في 6 سبتمبر، وبرلين وميكلنبورج-فوربومرن في 20 سبتمبر.