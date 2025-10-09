5 فوائد مذهلة لتناول الكمثرى يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكمثرى من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم بشكل شامل فهي مصدر ممتاز للألياف، والفيتامينات، والمعادن، إلى جانب احتوائها على مضادات أكسدة قوية.

تناول حبة من الكمثرى يوميًا يساهم في تحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، وتقوية المناعة، وفق "هيلث لاين".

تحسّن الهضم وتدعم صحة الأمعاء

الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

تعزز صحة القلب وتخفض الكوليسترول

تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدمرغم مذاقها الحلو، تمتاز الكمثرى بمؤشر غلايسيمي منخفض، ما يجعلها مناسبة لمرضى السكري، إذ تُبطئ امتصاص السكر وتحافظ على توازن الجلوكوز في الدم.

تقوّي المناعة وتحارب الالتهابات

بفضل محتواها من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد الكمثرى على تعزيز مناعة الجسم، وتقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة.

تحافظ على نضارة البشرة وصحة العظام

تحتوي الكمثرى على معادن مهمة مثل النحاس والبوتاسيوم، التي تساهم في إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، إلى جانب دورها في دعم كثافة العظام.