5 فوائد مذهلة لتناول العسل الأسود يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

العسل الأسود أو ما يُعرف بـ"دبس القصب" من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والطاقة الطبيعية.

ويُعد من الكنوز الغذائية التي توارثها القدماء، لما يحتويه من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم وتمنحه نشاطًا متجددًا تناوله يوميًا بكمية معتدلة يمكن أن ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

فوائد مذهلة لتناول العسل الأسود وفق "هيلث لاين".

يقوّي الدم ويقي من فقر الحديد

العسل الأسود مصدر غني بالحديد، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأنيميا وزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، خاصة للنساء والأطفال الذين يعانون من نقص الحديد.

يعزّز صحة العظام والأسنان

يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن ضرورية لبناء العظام القوية والحفاظ على صحة الأسنان، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

يحسّن الهضم ويمنع الإمساك

يساعد العسل الأسود على تنشيط حركة الأمعاء بفضل احتوائه على نسبة جيدة من المغنيسيوم، كما يعمل كملين طبيعي يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.

يرفع مستويات الطاقة ويحارب الإرهاق

نظرًا لغناه بالسكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، يمنح الجسم طاقة فورية دون الحاجة إلى سكريات صناعية، مما يجعله خيارًا ممتازًا في الصباح أو قبل ممارسة النشاط البدني.

يعزز المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة قوية تساعد في مقاومة الجذور الحرة، وتقوية جهاز المناعة ضد العدوى الفيروسية والبكتيرية.