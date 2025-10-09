أعراض واضحة تدل على التهابات الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية جزءًا أساسيًا من جهاز المناعة، فهي تعمل كخط دفاع أول ضد العدوى والجراثيم، لكن في بعض الحالات، قد تتعرض هذه الغدد للالتهاب أو التورم نتيجة إصابة الجسم بعدوى أو لأسباب أخرى.

إليك علامات مبكرة لالتهاب الغدد الليمفاوية يساعد في اكتشاف السبب وعلاجه قبل أن تتطور الحالة، وفق "مايو كلينك".

تورم واضح في الرقبة أو خلف الأذنين أو تحت الإبط

من أكثر العلامات شيوعًا، إذ يشعر المريض بانتفاخ صغير أو متوسط الحجم تحت الجلد، وغالبًا ما يكون ملمسه طريًا أو مؤلمًا عند اللمس.

ألم عند الضغط على الغدة أو أثناء تحريك الرأس

الالتهاب يجعل الغدة حساسة، ما يسبب ألمًا في المنطقة المصابة عند لمسها أو أثناء الحركة، وقد يمتد الألم إلى الفك أو الكتف.

الحمى والتعب العام

عندما يحارب الجسم عدوى، ترتفع درجة الحرارة كاستجابة طبيعية من جهاز المناعة، وغالبًا ما يصاحبها شعور بالإجهاد أو فقدان الطاقة.

التعرق الليلي أو القشعريرة

من الأعراض التي تشير إلى نشاط مناعي قوي أو عدوى مزمنة، حيث يحاول الجسم التخلص من مسببات المرض عبر إفراز العرق ليلًا.