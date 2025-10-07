هذا ما يحدث للجسم عند الجلوس لفترات طويلة في العمل

حذرت الطبيبة الروسية يكاترينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، من أن نمط العمل المكتبي الذي يعتمد على الجلوس لساعات طويلة في وضعية ثابتة، يُشكل تهديدا لصحة الجهاز العضلي الهيكلي والعصبي، ويزيد من احتمالية الإصابة بآلام مزمنة وأمراض تنكسية في المفاصل والعمود الفقري، وفقا لموقع "riamo".

وأوضحت أن أكثر المشكلات شيوعًا لدى موظفي المكاتب تشمل:

أمراض العمود الفقري التنكسية الضمورية.

بروز أو فتق الأقراص الفقرية.

انحراف العمود الفقري، خاصة لدى صغار السن.

متلازمة النفق الرسغي.

التهاب مفاصل الركبة.

آلام اللفافة العضلية.

مخاطر الجلوس المفرط

وأشارت الخبيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحالات الصحية تتلخص في الجلوس لفترات طويلة، وضعيات الجسم غير السليمة، قلة الحركة.

وقالت إن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ضعف عضلات الظهر والبطن، إجهاد عضلات محددة، وتراجع تدفق الدم نحو الأنسجة، ما يسبب تغيرات هيكلية وتنكسية في العمود الفقري والمفاصل مع مرور الوقت.

نصائح للوقاية داخل المكتب

ولتفادي تفاقم هذه المشكلات، أوصت باتباع مجموعة من الإرشادات العملية، أبرزها:

يجب أن تكون شاشة الكمبيوتر في مستوى العين.

استخدام كرسي يدعم أسفل الظهر بشكل جيد، ولوحة مفاتيح مريحة لليدين لتقليل الإجهاد.

كما يُنصح بالوقوف والتحرك كل 30 إلى 40 دقيقة.

أداء تمارين تمدد أو حركات إحمائية بسيطة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التوتر العضلي.

اقرأ أيضا:

3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية



كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ