4 علامات مبكرة قد تنذرك بأزمة قلبية خطيرة.. لا تتجاهلها

تُعدّ الأزمة القلبية من أكثر الحالات الطارئة التي تهدد الحياة، وغالبًا ما تأتي بدون إنذار واضح، لكن هناك أعراض مبكرة قد تظهر قبل حدوثها بساعات أو حتى أيام، وهي إشارات لا يجب تجاهلها أبدًا، وفقًا لـ medicalxpress.

ألم أو ضغط في الصدر

يُعتبر أبرز الأعراض الكلاسيكية، ويشعر المريض غالبًا بثقل أو انقباض في منتصف الصدر يمتد أحيانًا إلى الكتف أو الذراع أو الرقبة.

ضيق في التنفس

قد يحدث أثناء الراحة أو بذل مجهود بسيط، وهو إشارة على أن القلب لا يضخ الدم بشكل كافٍ إلى باقي أجزاء الجسم.

تعرّق بارد مفاجئ

يشير إلى اضطراب في الجهاز العصبي نتيجة نقص تدفق الدم، ويُعد من العلامات الخطيرة التي تستوجب التوجه فورًا للطوارئ.

غثيان أو دوخة مفاجئة

تشعر بعض الحالات بدوار شديد أو ميل إلى القيء دون سبب واضح، وقد تكون هذه علامة مبكرة على نقص الأكسجين في الدم.

ويؤكد الأطباء أن التدخل السريع خلال أول 60 دقيقة من ظهور الأعراض يمكن أن ينقذ حياة المريض ويقلل من مضاعفات الأزمة القلبية، لذلك، يُنصح بعدم التهاون مع أي من هذه العلامات، خاصة لدى المدخنين ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.