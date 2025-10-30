نوع خضار.. كنز يعزز الهضم ويقوي المناعة ويحمي القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

القلقاس من الأطعمة الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وهو من الخضروات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم قيمتها الصحية العالية.

وبحسب تقارير طبية من Mayo Clinic وHealthline، فإن القلقاس يحتوي على مجموعة مميزة من الألياف، والفيتامينات، والمعادن التي تساهم في تحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، ودعم المناعة.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة للقلقاس:

1. يحسّن الهضم ويقي من الإمساك

يُعتبر القلقاس مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، مما يحدّ من مشاكل الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

2. يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول

تساعد الألياف والبوتاسيوم الموجودان في القلقاس على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتنظيم ضغط الدم، وهو ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. يزوّد الجسم بالطاقة ويعزّز النشاط

القلقاس غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، ما يمنح الجسم طاقة مستدامة على مدار اليوم دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم. ولهذا يُعد غذاءً مثاليًا للرياضيين أو من يبحثون عن طاقة طبيعية وصحية.

4. يقوّي المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي القلقاس على فيتامين C ومضادات أكسدة طبيعية تساهم في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5. يحافظ على صحة البشرة والعظام

يحتوي القلقاس على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والحديد والمنغنيز، إلى جانب فيتامين E، وهي عناصر تساعد على تكوين الكولاجين، وتحسين مرونة البشرة، والحفاظ على قوة العظام.

ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول القلقاس بعد الطهي الجيد يجعله خيارًا صحيًا ومفيدًا، خاصة لمن يعانون من مشكلات هضمية أو يحتاجون إلى تعزيز مستويات الطاقة دون الإفراط في الدهون أو السعرات.