احرص عليه.. خضار صيفي يعزز القلب ويحمي الجهاز الهضمي

كتبت- نرمين ضيف الله:

البامية من الخضروات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إذ تحتوي على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعود بفوائد كبيرة على صحة الجسم.

وبحسب تقارير من Mayo Clinic وHealthline، فإن تناول البامية بانتظام يساعد في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي والمناعة، إلى جانب دورها في موازنة مستويات السكر بالدم.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة للبامية:

1. تحافظ على صحة القلب

تحتوي البامية على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يسهم في تعزيز صحة القلب والشرايين.

كما أن غناها بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات يحدّ من الالتهابات ويقي من أمراض القلب المزمنة.

2. توازن مستويات السكر في الدم

الألياف والمواد اللزجة الموجودة في البامية تبطئ امتصاص السكر من الأمعاء، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يجعلها غذاءً مناسبًا لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

3. تعزز الهضم وتحمي الأمعاء

الألياف الطبيعية في البامية تسهّل حركة الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين التوازن البكتيري في الأمعاء والوقاية من الإمساك والالتهابات.

4. تقوّي المناعة وتحارب الالتهابات

تحتوي البامية على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة.

كما تساهم في تقليل الالتهابات الناتجة عن الجذور الحرة.

5. تدعم صحة البشرة والعظام

البامية مصدر جيد لفيتامين K الضروري لصحة العظام وتخثر الدم، كما يحتوي على فيتامين A ومركبات الكاروتين التي تساعد على تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها.