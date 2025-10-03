ما السبب وراء وجود فتحة داخل حوض المراحيض؟.. مش هتصدق الإجابة

قد يظن البعض أنها جزء تجميلي أو بلا فائدة، لكن الحقيقة أنها عنصر أساسي في تصميم المرحاض، ولها دور مهم في الحفاظ على نظافة الحمام ومنع الكوارث، وفقًا لـ indiatimes.

تُعرف هذه الفتحة باسم "فتحة الفائض" أو Overflow Hole، وتعمل كصمام أمان في حالة انسداد أو امتلاء المياه داخل الحوض.

فإذا ارتفع منسوب الماء بشكل زائد، تقوم هذه الفتحة بتصريف المياه الزائدة إلى أنبوب الصرف مباشرة، مما يمنع تدفق الماء خارج الحوض وحدوث فيضان داخل الحمام.

في حالة غياب هذه الفتحة، أي انسداد بسيط في مصرف الحوض يمكن أن يؤدي إلى فيضانات داخل الحمام وتلف الأرضيات.

كما أنها تساعد في منع الروائح الكريهة من الخروج إلى الهواء، من خلال الحفاظ على ضغط الهواء المتوازن داخل أنابيب الصرف.

بجانب الحماية من الفيضانات، تساعد الفتحة أيضًا على تحريك المياه داخل الحوض بشكل متساوٍ أثناء السحب، مما يضمن تنظيفًا أفضل وتدفقًا أقوى للمياه.

الفتحة الصغيرة التي لم تلاحظها من قبل ليست تفصيلة عشوائية، بل جزء ذكي من تصميم المراحيض الحديثة يمنع الغرق ويحافظ على نظافة الحمام وكفاءته.