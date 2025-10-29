4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد.. لا تفوتك

يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث يلعب دورا رئيسيا في عملية التمثيل الغذائي، وتنقية السموم، وتخزين الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على صحة الكبد، ينصح بتناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساهم في تعزيز وظائفه.

وفقا لموقع Times of India، فإن بعض المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر، وعصير الشمندر، وماء الليمون، تعد من الخيارات المثلى لدعم صحة الكبد.

مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد

ماء الليمون الدافئ

يعد من أبسط وأفضل المشروبات التي يمكن تناولها صباحا، ويساعد في تحفيز إنتاج الصفراء، مما يسهم في تحسين عملية الهضم وتنقية الكبد من السموم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، التي تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين وظائفه، وينصح بتناول 2-3 أكواب يوميا للحصول على أفضل النتائج.

عصير الشمندر

يعتبر الشمندر غنيا بالبيتالين والألياف، مما يساهم في دعم إنزيمات الكبد وتعزيز مسارات التخلص من السموم، وينصح بتناول 100-150 مل يوميا للحصول على فوائده.



ماء الزنجبيل والنعناع

يعتبر هذا المشروب مزيجا مثاليا لتحفيز الهضم وتقليل الالتهابات في الكبد .

كما يساعد الزنجبيل في تعزيز الدورة الدموية، بينما يساهم النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي.