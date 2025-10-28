ما الذي يحدث لجسمك عند شرب كمية كافية من الماء في الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة، يقل إحساسنا بالعطش، فينسى كثيرون شرب الماء خلال الشتاء، لكن ما لا يعرفه البعض أن الماء في هذا الفصل ضروري تماما كما في الصيف، وربما أكثر.

وبحسب ما نشرته صحيفةhealthline، إليك ما يحدث لجسمك عندما تحافظ على الترطيب الكافي خلال الأيام الباردة.

بشرتك ناعمة ونضرة

الهواء البارد وأجهزة التدفئة يسحبان الرطوبة من الجلد، لكن شرب الماء بانتظام يساعد على ترطيب البشرة من الداخل ويقلل من الجفاف والتشققات.

كيف تحافظ تركيزك ومزاجك؟

قلة الماء تؤثر على وظائف الدماغ، وتسبب الخمول أو الصداع. الترطيب الجيد يساعدك على صفاء الذهن وتحسين المزاج طوال اليوم.

يقوي المناعة

الماء يساهم في نقل المغذيات داخل الجسم وطرد السموم، ما يجعل جهازك المناعي أكثر قدرة على مواجهة نزلات البرد والإنفلونزا المنتشرة في الشتاء.

يساعد على فقدان الوزن

عند شرب الماء بانتظام، يرتفع معدل الحرق في الجسم، مما يساعد على تحفيز الأيض وتقليل الشهية الزائدة التي ترافق برودة الشتاء.

يحمي المفاصل والكلى

شرب الماء الكافي يحافظ على مرونة المفاصل ويمنع تكون الحصى في الكلى، خاصة مع قلة الحركة في الطقس البارد.

نصائح طبية مهمة

احرصي على شرب كوب ماء دافئ كل ساعتين تقريبا، وأضيفي إليه شريحة ليمون أو نعناع لإحساس منعش وصحي حتى في أبرد الأيام.