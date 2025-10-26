6 فواكه ترفع السكر في الدم بشكل سريع.. احذر تناولها

رغم أن الفواكه تُعد من أهم مصادر الفيتامينات والمعادن والألياف، إلا أن بعض أنواعها تحتوي على كميات مرتفعة من السكر الطبيعي ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة، healthline، إاليك أبرز 6 فواكه يُنصح بتناولها بحذر أو تقليل كميتها.

المانجو

تُعتبر المانجو من أكثر الفواكه احتواءً على السكر، إذ تحتوي الحبة الواحدة على ما يزيد عن 45 جرام من السكر، ما يجعلها غير مناسبة لمن يحاولون ضبط مستويات السكر في الدم.

العنب

على الرغم من فوائده الصحية الكبيرة، إلا أن العنب غني بالسكريات البسيطة، وخاصة الجلوكوز والفركتوز، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم بعد تناوله.

الموز الناضج

كلما نضج الموز أكثر، زادت كمية السكر فيه. فالموز يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتحول إلى سكر، لذا يُفضل تناوله باعتدال.

الأناناس

الأناناس من الفواكه الاستوائية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ما يعني أنه يرفع السكر بسرعة بعد تناوله، رغم احتوائه على فيتامينات هامة مثل فيتامين C.

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء، لكن سكره الطبيعي (الفركتوز) يجعله من الفواكه التي ترفع السكر بسرعة، لذا يُنصح مرضى السكري بتناوله بكميات محدودة.

الكرز

الكرز من الفواكه اللذيذة والغنية بمضادات الأكسدة، لكنه أيضًا يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر الطبيعي، مما يجعله من الأنواع التي يجب تناولها باعتدال شديد.

نصائح طبية مهمة

ينصح الأطباء بتناول الفواكه الكاملة غير المعصورة، والالتزام بحصص صغيرة منها، مع تجنب تناولها منفردة على معدة فارغة لتفادي الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

كما يُفضّل الجمع بين الفاكهة ومصدر للبروتين أو الدهون الصحية (مثل المكسرات أو الزبادي) لتقليل سرعة امتصاص السكر.