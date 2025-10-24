لمرضى التهاب المعدة.. 5 أكلات يجب تجنبها فوراً

كتب - محمود عبده :

التهاب المعدة من الحالات الشائعة التي قد تسبب أعراضا مزعجة مثل الحرقان، والانتفاخ، والغثيان، وفقدان الشهية، لذا فإن معرفة ما يجب تجنبه لا تقل أهمية عن معرفة ما ينبغي تناوله.

ووفقا لموقع Medical News Today، هناك مجموعة من الأطعمة الشائعة التي قد تسبب تهيج بطانة المعدة وزيادة الالتهاب، خاصة عند تناولها بانتظام أو على معدة فارغة.

أطعمة ينصح بتجنبها لمرضى التهاب المعدة

الأطعمة المقلية والمشبعة بالزيوت

تشمل البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، وهذه الأطعمة تحتوي على دهون غير صحية تبطئ عملية الهضم، وتزيد من الضغط على المعدة، ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب وظهور أعراض الحموضة بشكل أكثر حدة.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية

الفلفل الحار، الشطة، والتوابل الثقيلة قد تسبب تهيجا مباشرا لجدار المعدة الملتهب، وتزيد من الشعور بالحرقان والانزعاج، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأطعمة الحارة.

الكافيين والمشروبات الغازية

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، الشاي الثقيل، والمشروبات الغازية، ترفع من حموضة المعدة وتضعف قدرتها على مقاومة التهيج، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتدهور الحالة.

منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الحليب كامل الدسم، الجبن الدسم، والقشدة، هذه المنتجات قد تزيد من إفراز أحماض المعدة، خاصة لدى من يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز، مما يؤدي إلى زيادة التهيج والشعور بعدم الراحة.

الأطعمة المصنعة والغنية بالمواد الحافظة

مثل اللحوم الباردة كـ"اللانشون، السجق، السلامي"، والمعلبات الجاهزة، وتحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من الصوديوم والمواد الكيميائية التي قد تجهد الجهاز الهضمي وتزيد من التهاب المعدة.

اقرأ أيضًا:

"لا تلمس ذراعي.. الإسورة مش للزينة".. مبادرة إنسانية للتوعية بسرطان الثدي

بعد تسجيل إصابات بين طلاب المنوفية.. ما هو الجدرى المائى وأعراضه وطرق الوقاية منه؟

استعد لفصل الشتاء.. 5 خطوات فعالة للوقاية من حساسية الصدر

6 مشروبات احرص عليها.. تقوّي جهازك المناعي وتقيك من الأمراض

6 إشارات يرسلها جسمك عندما يحتاج للراحة.. لا يجب تجاهلها



