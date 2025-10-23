إشارات مبكّرة تنذرك بنقص الفيتامينات في الجسم

قد تبدو بعض العلامات البسيطة التي يعاني منها الكثيرون يوميًا مجرد تعب أو إرهاق عابر، لكن في الواقع، قد تكون مبشرات تحذيرية تشير إلى أن الجسم يفتقر إلى فيتامينات أساسية.

الكشف المبكر عن هذه الإشارات يتيح التدخل قبل أن تتطور الأعراض وتؤثر على الصحة العامة.

إليك أبرز هذه المؤشرات:

التعب المستمر وضعف الطاقة

من أكثر الأعراض شيوعًا؛ الشعور بالإرهاق حتى مع النوم الكافي يمكن أن يكون علامة على نقص في فيتامينات مثل B6 أو B12 أو فيتامين D.

في حالات النقص المتوسّط إلى الشديد، يُصاحب التعب ضيق في التنفّس أو ضعف في أداء الأنشطة اليومية وفق "Mayo Clinic"

اضطرابات في الجهاز العصبي خدر ووخز

عند نقص فيتامين B12 (وأحيانًا في B1 أو B6)، قد يشعر الشخص بوخز أو خدر في اليدين أو القدمين، أو إحساس دبابيس وإبر.

في الحالات المتقدمة، تتأثر الاتزان والمشي، بسبب ضعف الإشارات العصبية.

تغيّرات في الجلد والشعر والأظافر

جلد جاف، تساقط الشعر، أظافر هشة أو تنكس في قوة الجلد قد تكون دلالة على نقص في فيتامينات مثل A أو بعض فيتامينات مجموعة B أو البيوتين.

كما أن ظهور طفح أو تهيّج جلدي يمكن أن يرتبط بعدم كفاية فيتامينات مثل B2 أو B3 أو B6.

مشكلات بصرية أو ليلية

من أولى علامات نقص فيتامين A هي صعوبة الرؤية في الضوء الخافت أو في الليل (العمى الليلي).

قد تتطوّر الحالة إلى جفاف في القرنية أو ظهور بقع بيضاء في بياض العين (بقع بيتو) إذا استمر النقص.

ألم العضلات والعظام

إذا كان نقص فيتامين D، قد يعاني الشخص من آلام عضلية، تشنّجات أو ضعف في العضلات.

مع تقدّم الحالة، قد تضعُف العظام أو تتكوّن إصابات في العظام (كسور صغيرة) نتيجة ترقّق العظام.

نزف أو كدمات غير مبرّرة

نقص فيتامين C قد يُظهر نفسه من خلال نزف اللثة أو سهولة ظهور الكدمات تحت الجلد.

أما فيتامين K، فنقصه قد يضعف قدرة الدم على التجلط، ما يؤدي إلى نزيف متزايد أو ظهور نقط دم صغيرة على الجلد.