ارتفعت أسعار البيض، والحديد، واللحوم، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

