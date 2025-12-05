إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن وارتفاع اللحوم والذهب

كتب : آية محمد

02:16 م 05/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، واللحوم، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والسكر اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

