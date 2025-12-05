إعلان

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 140 مليون دولار على منصة إكس.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

02:15 م 05/12/2025

منصة إكس

بروكسل - (د ب أ)

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بسبب مخالفة قواعد التكتل الخاصة بالشفافية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية قرارها بعد فتح تحقيق قبل سنتين بشأن منصة إكس بموجب قانون الخدمات الرقمية في التكتل، وهو دليل قواعد شامل يتطلب أن تتحمل المنصات الإلكترونية مزيدا من المسؤولية في حماية المستخدمين بالاتحاد وحذف المحتوى أو المنتجات الضارة أو غير الشرعية الموجودة على مواقعها، وإلا تتعرض لغرامات باهظة، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

الاتحاد الأوروبي منصة إكس

