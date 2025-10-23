3 فوائد مذهلة لتناول الرمان يوميًا

الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر المفيدة، فهو ليس مجرد فاكهة ذات طعم لذيذ ولون جذّاب، بل كنز غذائي مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة الجسم.

ووفقًا لتقارير طبية من مواقع مثل Health فإن تناول طبق من الرمان بانتظام يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب، ومحاربة الالتهابات، وتحسين عمل الجهاز الهضمي بفضل تركيبته الفريدة من المركبات النباتية والمواد المضادة للأكسدة.

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

الرّمان غنيّ بالمركّبات النباتية مثل البونيكالاجين (punicalagin) والفلافونويدات، التي تُسهِم بحسب موقع Health في تحسين تدفّق الدم واسترخاء الأوعية الدموية، الأمر الذي يرتبط بتحسّن

بالتالي، إدراج طبق من الرّمان بانتظام يمكن أن يكون خياراً مفيداً كجزء من نمط غذائي يعنى بقلب أكثر صحة.

محاربة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي

تحتوي حبات الرّمان على مضادات أكسدة قوية، تضُمّ مركّبات مثل حمض الإيلاجيك والتانينات النباتية التي تدعم مقاومة الخلايا للضرر الناتج عن الجذور الحرّة.

الرّمان قد يُساعد في تقليل بعض علامات الالتهاب، وإن كانت الأبحاث لا تزال مستمرة.

وهذا مفيد خصوصاً لمن يسعى إلى نمط حياة صحي يحمي الجسم من الأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهاب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والمِيكروبيوم المعوي

مركّبات الرّمان تتفاعل مع بكتيريا الأمعاء (الميكروبيوم)، وتساعد في تغيير توازنها نحو ما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

وبما أنّ جهاز الهضم المتوازن يرتبط بتحسّن شعور الإنسان العام، فقد يُسهم تناول الرّمان في تحسين الهضم وتقوية الشعور بالراحة داخل الجسم.