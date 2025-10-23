أطعمة طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم وتحافظ على صحة قلبك

ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم، وغالبًا ما يُطلق عليه "القاتل الصامت" نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى.

لكن وفقًا لتقارير طبية من مواقع مثل Healthline وMedical News Today، يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورًا حاسمًا في التحكم بالمستويات المرتفعة للضغط.

فبعض الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وأحماض الأوميجا-3 تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والجسم.

الموز

يُعد الموز من المصادر الغنية بالبوتاسيوم، والمعدن الذي يساعد الكليتين على التخلص من الصوديوم الزائد، وبالتالي يخفف الضغط على الأوعية الدموية. مثلاً، يحتوي الموز المتوسط على حوالي 422 ملغ من البوتاسيوم.

من المفيد تناول ثمرة موز يومياً أو إدراجها كوجبة خفيفة ضمن خطة غذائية متوازنة.

الشمندر (البنجر)

يحتوي البنجر على نترات طبيعية تتحول في الجسم إلى أوكسيد النيتريك، وهو مركّب يعمل على توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفّق الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

يمكن مثلاً شرب كوب من عصير البنجر أو إدراج البنجر المطبوخ ضمن السلطة أو وجبة الخضار.

الخضروات الورقية الغامقة (مثل السلق، السبانخ، الكالي)

هذه الخضر غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات النباتية، والتي تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين المرونة الوعائية.

الفواكه الحمضية (كــ البرتقال – الجريب فروت – الليمون)

الفواكه الحمضية تحتوي على فيتامين C ومركّبات نباتية مساعدة تدعم عمل الأوعية وتحسين ضغط الدم.