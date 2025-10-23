المكسرات.. لثمار صغيرة بقوة صحية كبيرة

المكسرات من الأطعمة الذكية التي تلعب دورًا بارزًا داخل الأنظمة الغذائية الصحية، بفضل تركيبتها الغنية بالدهون المفيدة، والبروتين، والألياف، والمركّبات النباتية النشطة.

إليك 5 فوائد متميزة للمكسرات التي تجعلها من الأطعمة التي تستحق أن تُدرج في روتينك الغذائي وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض القلبية

المكسرات تُعد من الأطعمة الممتازة للقلب، إذ أظهرت الدراسات أنها تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، كما تساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالأوعية الدموية.

دعم انتظام السكر وضبط التمثيل الغذائي

المكسرات تحتوي على مزيج من الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تعمل على إبطاء امتصاص السكريات وتخفيف ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات.

مضادات الأكسدة ومكافحة الالتهابات

المكسرات غنية بالعناصر المضادة للأكسدة مثل الفينولات، الفلافونويدات، وفيتامين E، التي تساعد في محاربة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

المساعدة في إدارة الوزن والشعور بالشبع

رغم أن المكسرات عالية السعرات، فإن العديد من الدراسات تشير إلى أن إدخالها بانتظام ضمن النظام الغذائي ليس بالضرورة أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

بل على العكس، قد تساعد في التحكم بشهية الفرد وتقليل استهلاك السعرات الزائدة.

إثراء الجسم بالفيتامينات والمعادن الدقيقة

المكسرات هي مخازن مغذية حيث توفر مجموعة متنوعة من العناصر الدقيقة الضرورية، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، وفيتامين E، وفيتامينات B.

هذه العناصر تلعب أدوارًا في دعم الجهاز العصبي، وتقوية العظام، وتنظيم الأيض، والحفاظ على صحة الخلايا عمومًا.