احذر.. 7 فئات مهددة بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

يعد ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تمر دون أعراض واضحة في بدايتها، لكنها تشكل خطرا كبيرا على القلب والشرايين مع مرور الوقت.



وبحسب ما نشره موقع هيلث لاين، هناك فئات محددة تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم مقارنة بغيرها، ما يستدعي منهم الانتباه وإجراء الفحوصات الدورية بانتظام.



أبرز 7 فئات أكثر عرضة للإصابة

1. من لديهم تاريخ عائلي مع المرض

العوامل الوراثية تلعب دورا رئيسيا، فإذا كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابا بارتفاع الكوليسترول، فإن خطر الإصابة يرتفع بشكل ملحوظ.

2. محبو الأطعمة الدهنية والمقلية

الإفراط في تناول المقليات، الوجبات السريعة، واللحوم المصنعة يؤدي إلى زيادة مستوى الدهون الضارة "LDL" في الجسم.

3. المدخنون

التدخين يقلل من نسبة الكوليسترول الجيد "HDL"، ويزيد من تراكم الدهون في الشرايين، مما يضاعف احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

4. الأشخاص الذين يعانون من السمنة

زيادة الوزن تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد من إنتاج الكبد للكوليسترول الضار، خاصة في منطقة البطن.

5. من يعانون من قلة الحركة

نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة الرياضة يقللان من الكوليسترول الجيد، ويزيدان من فرص تراكم الدهون في الدم.

6. مرضى السكري

عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم يرفع نسبة الدهون الثلاثية، ويؤثر على توازن الكوليسترول في الجسم.

7. كبار السن

مع التقدم في العمر، يقل معدل حرق الدهون في الجسم، ويزداد إنتاج الكوليسترول الضار، خصوصا بعد سن الخمسين لدى الرجال والنساء.



نصائح طبية مهمة

للحفاظ على صحة القلب والشرايين:

• احرص على إجراء فحص دوري لمستوى الكوليسترول.

• تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية.

• مارس النشاط البدني بانتظام.

• توقف عن التدخين فورا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.