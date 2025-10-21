البيض الأبيض والأحمر.. أيهما أكثر صحة؟

البيض من أكثر الأطعمة شيوعا حول العالم، لما يحتويه من عناصر غذائية أساسية تجعله بمثابة وجبة متكاملة، ويفضل العديد من الأشخاص تناول البيض الأبيض أو الأحمر، لكن هل يختلف البيض من حيث القيمة الغذائية باختلاف لونه؟

القيمة الغذائية ثابتة.. والاختلاف في الوراثة

توفر بيضة واحدة كبيرة ما بين 6 إلى 7 جرامات من البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية، وفيتامينات A وD وE وB12، والكولين والزيازانثين والدهون غير المشبعة.

صفار البيض مهما لصحة الدماغ والعين، بينما يحتوي البياض على بروتين نقي خالٍ من الكوليسترول، ما يجعله خيارا مثاليا لدعم العضلات والطاقة العامة.

ورغم الاعتقاد السائد بأن لون البيضة قد يشير إلى اختلاف غذائي، فإن الحقيقة أن لون القشرة تحدده العوامل الوراثية للدجاج ولا يؤثر على القيمة الغذائية، وفقا لموقع "healthline".

العامل الأكثر تأثيرا على جودة البيض وفوائده الصحية ليس لون القشرة، بل نظام تربية الدجاج ونوعية غذائه، وأن تكون البيضة طازجة دورا في تحديد فائدتها.

