5 طرق يساهم بها النوم في فقدان الوزن.. لا تفوتك

لم يعد إنقاص الوزن مقتصرا على التمارين الرياضية والحميات الغذائية، فقد كشفت أبحاث علمية حديثة أن النوم يلعب دورا أساسيا في ضبط الوزن وإدارته بشكل فعال.

وفقا لـ mayoclinic، يشير خبراء الصحة إلى أن الحصول على قسط كاف من النوم، يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات ليليا، يمكن أن يكون بنفس أهمية النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم، لا بل إن اضطراب النوم قد يجهض كل محاولات فقدان الوزن.

وبحسب بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، فإن نحو 39% من البالغين لا يحصلون على الحد الأدنى من النوم الموصى به، ما يصنف كنوم قصير أو غير كاف.

وتشير دراسات متعددة إلى أن هذا النقص يؤثر سلبا على عملية الأيض، ويزيد من الشهية، ويضعف خيارات الشخص الغذائية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن.

فيما يلي خمس طرق رئيسية يساهم بها النوم الجيد في دعم فقدان الوزن:

تقليل خطر زيادة الوزن

عندما تقل ساعات النوم، يختل توازن الهرمونات المنظمة للجوع والشبع، حيث يرتفع هرمون الغريلين المسؤول عن تحفيز الشهية، وينخفض اللبتين الذي يمنح الإحساس بالشبع، وهذه التغييرات تؤدي إلى زيادة استهلاك الطعام، وبالتالي ارتفاع احتمالات زيادة الوزن.

تنظيم الشهية بشكل أفضل

الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم يستهلكون سعرات حرارية أكثر من غيرهم، حيث أظهرت بعض الدراسات أنهم قد يتناولون ما يصل إلى 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

كما أن الحرمان من النوم يزيد من التوجه نحو الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، ويضعف القدرة على ضبط النظام الغذائي.

تحسين القرارات الغذائية

قلة النوم تؤثر في مراكز اتخاذ القرار في الدماغ، ما يجعل الشخص أكثر عرضة لاختيار أطعمة غير صحية.

كما أن الإرهاق الذهني الناتج عن السهر أو النوم المتقطع يقلل من قوة الإرادة، ويدفع البعض إلى تناول الوجبات السريعة والحلويات بدلا من الخيارات الصحية.

الحد من تناول الطعام ليلا

السهر يزيد من احتمالية اللجوء إلى تناول الطعام في ساعات متأخرة، وغالبا ما تكون هذه الوجبات غير متوازنة وغنية بالسعرات الحرارية.

وتناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل مرتبط بزيادة الوزن وانخفاض كفاءة الجسم في حرق الدهون، لذا ينصح بتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

تعزيز كفاءة الأيض

النوم الجيد يسهم في تحسين التمثيل الغذائي، بينما تؤدي قلته إلى اضطرابات مثل مقاومة الإنسولين، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب.

كما تقلل قلة النوم من قدرة الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة، مما يبطئ عملية فقدان الدهون.

قرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



