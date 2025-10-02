5 عادات بسيطة تحمي قلبك من الأمراض.. عليك اتباعها

كتبت- أسماء مرسي:

الحفاظ على صحة القلب من الأمور الضرورية، وهناك عادات يومية بسيطة، لكنها فعالة، يمكن أن تؤدي دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، نوضحها لكم وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

تنظيف الأسنان مرتين يوميا

الالتهاب المزمن في اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان يمكن أن يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

لذا، فإن تنظيف الأسنان بانتظام صباحا ومساء لا يحافظ فقط على صحة الفم، بل وسيلة لحماية القلب أيضا.

النوم قبل الساعة 11 مساء

السهر المفرط والحرمان المزمن من النوم يؤديان إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ما ينعكس سلبا على ضغط الدم والتوازن الهرموني.

النوم المبكر، قبل منتصف الليل، يُعد خطوة وقائية لصحة القلب والجسم عامة.

مراقبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار

ارتفاع الدهون الثلاثية عامل خطر لأمراض القلب، حتى في حال كانت مستويات الكوليسترول العامة ضمن المعدلات الطبيعية، لذلك من الضروري متابعة مستويات الدهون الضارة بشكل دوري مع الطبيب.

تناول البوتاسيوم بانتظام

نقص البوتاسيوم يؤدي إلى تشنجات في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يزيد خطر الإصابة القلبية، يُنصح بإضافة الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم في النظام الغذائي اليومي، مثل الموز، والبطاطا، والأفوكادو، والسبانخ.

تمرين تنفس بسيط

الإجهاد النفسي المستمر أحد العوامل التي ترفع ضغط الدم وتسرع ضربات القلب، ويمكن ممارسة تمرين التنفس الحجابي عبر أخذ 10 إلى 15 نفسا عميقا ببطء صباحا ومساء أن يساعد على خفض مستويات التوتر وتعزيز صحة القلب بشكل ملحوظ.