كيف تساعد التوابل الحارة في خفض السعرات الحرارية؟- دراسة توضح

- د ب أ

كشفت دراسة أمريكية أن إضافة القليل من التوابل الحارة إلى الطعام يمكن أن يسهم في تقليل كمية الغذاء التي يتناولها الشخص والحد من السعرات الحرارية.

ووجد الباحثون أن الفلفل الحار والتوابل لها تأثير مباشر على كمية الطعام المتناولة في الوجبة الواحدة.

وأوضحت الدراسة أن الوجبات المتبلة تجعل الإنسان يقلل من كمية الطعام التي يتناولها والسعرات التي يحصل عليها.

قام الباحثون بتقديم وجبات مُتبلة بتركيزات مختلفة من الفلفل الحار لمجموعة من المتطوعين.

مع الحفاظ على الخصائص الذوقية العامة للوجبات، جرى قياس دقيق لكمية الطعام التي تناولها كل مشارك.

وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة كمية التوابل الحارة يؤثر على سرعة تناول الوجبة وتقليل كمية الطعام والسعرات التي يستهلكها المشاركين.

كما أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الطعام الحار بوتيرة أبطأ بمعنى أنهم كانوا يحتفظون بالطعام في أفواههم لفترة أطول مما يساعد في إعطاء شعور بالامتلاء والشبع، مما يجعلهم يأكلون كميات أقل من الطعام.

وأكد الباحث جون هايز استاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج "تشير إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار كاستراتيجية للحد من مشكلة الإفراط من استهلاك الغذاء".

