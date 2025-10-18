لن تتوقع- فوائد مشروب الحلبة على صحة الجسم

الحلبة من الأعشاب المعروفة منذ القدم بفوائدها الطبية والغذائية، وتُستخدم في كثير من الثقافات كعلاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية.

تناول كوب من الحلبة يوميًا يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في صحة الجسم، خاصة إذا تم شربها بشكل منتظم ودون إفراط.

إليك 4 فوائد مذهلة لكوب من الحلبة على صحة الجسم، وفق "هيلث لاين"

تنظم مستويات السكر في الدم

الحلبة تحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل امتصاص السكر في الأمعاء، مما يجعلها مفيدة جدًا في السيطرة على مستويات السكر خصوصًا لدى مرضى السكري من النوع الثاني

تحسن صحة الجهاز الهضمي

الحلبة تساعد على تهدئة المعدة والتقليل من أعراض الحموضة والانتفاخ، كما تُعزز من حركة الأمعاء وتساهم في الوقاية من الإمساك بفضل احتوائها على الألياف الطبيعية