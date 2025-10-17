طعام يعالج 40 مرضا.. لن تتوقع فوائده

رغم طعمه الحلو المعروف، إلا أن العسل ليس مجرد مُحلي طبيعي، بل يُعدّ من أقدم وأقوى الأغذية العلاجية التي استخدمها الإنسان على مر العصور، بفضل خصائصه الطبية الفريدة.

وأكد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن العسل الطبيعي يحتوي على مركبات فعالة تساهم في الوقاية من أكثر من 40 مرضًا، أبرزها أمراض الجهاز الهضمي، والمشكلات الجلدية، وبعض الالتهابات المزمنة، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن فوائد العسل التي لا يعرفها كثيرون تشمل:

مضاد طبيعي للبكتيريا

يساهم في تسريع التئام الجروح ومقاومة العدوى الجلدية.

مهدئ للمعدة

يقلل من الحموضة والقرح المعدية، ويحسن الهضم.

داعم للمناعة

يعزز مقاومة الجسم للأمراض الموسمية مثل البرد والأنفلونزا.

منظم لمستوى السكر

بفضل احتوائه على سكريات طبيعية غير مصنعة، يمكن أن يكون بديلًا آمنا لبعض مرضى السكري باعتدال.

مفيد لصحة القلب

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويحسن الدورة الدموية.

وأشار شهاب إلى أن تناول ملعقة من العسل على الريق يوميًا يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الصحة العامة، بشرط التأكد من مصدره الطبيعي وخلوّه من المواد المضافة.

وختم قائلًا: "العسل دواء طبيعي متكامل، ولكن يجب استخدامه بوعي، خصوصًا مع مرضى السكري أو من يعانون من حساسية غذائية".

اقرأ أيضًا:

آخرهم بيرلا حرب.. 20 صورة لملكات جمال لبنان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

بـ"شعر قصير وجامبسوت جريء".. ميس حمدان تثير الجدل بإطلالتها

بعد إصابة حسن شحاتة.. أعراض وأسباب وطرق الوقاية من بكتيريا المعدة

5 أبراج عنيدة لا تعترف بالخطأ.. هل أنت منهم؟

8 أطعمة تساعدك على تنظيف الكبد وطرد السموم من الجسم