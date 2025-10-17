5 أطعمة تحميك من السرطان.. احرص على تناولها يوميًا

في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأورام حول العالم، يؤكد خبراء التغذية أن الوقاية تبدأ من المطبخ، فاختيار الأطعمة الصحية يمكن أن يؤدي دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الخلايا السرطانية.

وفيما يلي 5 أطعمة أثبتت الدراسات فعاليتها في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

- البروكلي

يُعد من أقوى الأطعمة المقاومة للسرطان، لاحتوائه على مركب السلفورافين الذي يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وتحفيز الجسم على التخلص من السموم.

- الطماطم

غنية بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يقي من سرطان البروستاتا والرئة والمعدة، ويُنصح بتناولها مطهية لزيادة امتصاص الجسم لهذه المادة الفعالة.

- الثوم

يحتوي على مركبات الأليسين والكبريت التي تقتل البكتيريا الضارة وتمنع تحوّل الخلايا السليمة إلى سرطانية، كما يدعم جهاز المناعة ويحارب الالتهابات المزمنة.

- التوت بأنواعه

التوت الأزرق والفراولة يحتويان على مضادات أكسدة قوية تحمي الحمض النووي من التلف وتبطئ نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، لاحتوائها على أحماض الأوميجا-3 التي تقلل الالتهابات وتدعم صحة القلب والمناعة، مما يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

نصائح طبية مهمة

ينصح الأطباء بالاعتماد على نظام غذائي متنوع غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والابتعاد عن اللحوم المصنعة والدهون المهدرجة، فالغذاء السليم هو أول خط دفاع ضد السرطان.