علامات مفاجئة تدل على الإصابة بسرطان القولون.. لا تتجاهلها

يُعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا حول العالم، وغالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل متأخرة بسبب إهمال الأعراض المبكرة التي قد تبدو بسيطة أو غير مقلقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة، healthline، أن الانتباه لبعض العلامات غير المتوقعة يمكن أن ينقذ الحياة ويزيد من فرص الشفاء بشكل كبير.

- تغيرات غير مبررة في حركة الأمعاء

مثل الإسهال أو الإمساك المستمر لفترة طويلة دون سبب واضح، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد التبرز.

- وجود دم في البراز

حتى إن كانت كميته قليلة أو مختلطة بالبراز، فهي من أهم علامات سرطان القولون المبكر وتستوجب الفحص الفوري.

- فقدان الوزن دون سبب

انخفاض الوزن المفاجئ مع فقدان الشهية أو الشعور بالتعب الدائم قد يشير إلى اضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي.

- آلام وانتفاخ متكرر في البطن

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ المزمن أو التقلصات المتكررة رغم تناول أطعمة خفيفة، علامة تستحق المتابعة الطبية.

نصائح طبية مهمة

أن الكشف المبكر من خلال منظار القولون والفحوص الدورية بعد سن الخمسين يساعد في اكتشاف المرض في مراحله الأولى، ويزيد فرص الشفاء إلى أكثر من 90%.

الأعراض البسيطة قد تخفي وراءها أمراضًا خطيرة، لذا لا تتجاهل الإشارات التي يرسلها لك جسدك، فـ الفحص المبكر قد ينقذ حياتك.