احذر تخزين الخبز داخل الفريزر في الشتاء.. هذا ما يحدث لجسمك

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تخزين الخبز داخل الفريزر لتفادي تلفه خلال فصل الشتاء، ظنًّا منهم أن ذلك يحافظ على جودته ونكهته، لكن خبراء التغذية حذروا من هذه العادة الشائعة، مؤكدين أنها قد تُسبب أضرارًا خفية على الصحة عند تكرارها لفترات طويلة.

ما الذي يحدث عند تجميد الخبز؟

وبحسب ما جاء في صحيفة،news18، عند وضع الخبز في الفريزر لفترات طويلة، تتكوّن على سطحه بلورات ثلجية تؤدي إلى تغيّر تركيب النشويات داخله.

وعند إعادة تسخينه أو إذابته، تحدث تفاعلات كيميائية تُنتج مركبات ضارة مثل "الأكريلاميد"، وهي مادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وقد تُرفع في بعض الحالات خطر السرطان عند الإفراط.

تأثير تخزين الخبز لفترات طويلة

- يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناوله.

- يسبب عسر هضم وانتفاخًا بسبب تغيّر تركيب النشويات.

- قد يؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة فقدان الألياف المفيدة.

- يقلل من القيمة الغذائية للخبز وخاصة الفيتامينات والمعادن.

نصائح لتخزين آمن:

يُفضّل تخزين الخبز في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 3 أيام.

إذا لزم تجميده، يُحفظ في أكياس محكمة الإغلاق ويُستهلك خلال أسبوعين فقط.

لا يُعاد تسخينه على درجات حرارة عالية، بل يُترك ليذوب طبيعيًا أولًا.

الأفضل تناول الخبز طازجًا قدر الإمكان لتجنب فقدان قيمته الغذائية.

الراحة في التخزين لا تعني الأمان الصحي؛ فحفظ الخبز في الفريزر لفترات طويلة قد يُحدث تغييرات ضارة في مكوناته.

احرص على تناول الخبز طازجًا، لأن الغذاء السليم يبدأ من العادات الصغيرة.