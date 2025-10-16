هذه الوجبة تقلل خطر سرطان القولون.. لا تفوتك

في اكتشاف علمي لافت، كشفت دراسة نشرت في مجلة Journal of Clinical Oncology أن تناول المكسرات بانتظام قد يحدث فرقا كبيرا في تقليل خطر تكرار الإصابة بسرطان القولون، بل ويخفض من معدلات الوفاة لدى المرضى في المرحلة الثالثة من المرض.

ووفقا لـ timesofindia، أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان القولون الذين تناولوا ما لا يقل عن أونصتين "حوالي 56 جراما" من مكسرات الأشجار أسبوعيا، مثل الجوز واللوز والكاجو والبندق، انخفض لديهم خطر تكرار الإصابة بالمرض بنسبة تقارب 50٪، كما تراجعت احتمالية الوفاة لديهم بنسبة 57٪ مقارنة بمن لم يستهلكوا المكسرات إطلاقا.

الدراسة، التي أجريت على 826 مريضا مصابا بسرطان القولون في مرحلته الثالثة، سلطت الضوء على أهمية التعديلات الغذائية البسيطة في تحسين نتائج العلاج وزيادة فرص النجاة.

وأوضحت أن المكسرات – باستثناء الفول السوداني – تلعب دورا وقائيا ملحوظا، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات داعمة للصحة الأيضية، مثل مضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والألياف، إضافة إلى علاقتها بانخفاض معدلات السمنة والسكري.

ويقول الدكتور تيميدايو فاديلو، الزميل السريري في معهد دانا-فاربر للسرطان والمؤلف الرئيسي للدراسة:"رأينا من خلال الأبحاث السابقة أن المكسرات مفيدة لصحة القلب والسكري، وأردنا معرفة ما إذا كانت هذه الفوائد تمتد أيضا إلى مرضى سرطان القولون، ونتائجنا تشير إلى أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي قد تحدث تأثيرا كبيرا على المدى الطويل".

ما السر وراء فعالية المكسرات؟

يرى الباحثون أن جوز الأشجار يملك تركيبة غذائية ومناعية مختلفة عن الفول السوداني، الذي لم يظهر نفس الفاعلية في تقليل نسب التكرار أو الوفاة في الدراسة.

وتلعب المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومضادات الالتهاب، والفيتامينات دورا هاما في دعم جهاز المناعة وتحسين استجابة الجسم للعلاج، فضلا عن قدرتها في تقليل مقاومة الإنسولين التي قد تؤثر سلبا على نتائج مرضى السرطان.

سرطان القولون



يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، حيث تسبب في أكثر من 930 ألف وفاة وقرابة 1.9 مليون إصابة جديدة خلال عام 2020 فقط.

وتشير توقعات منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأرقام قد تقفز بنسبة 73٪ بحلول عام 2040، مما يجعل من الوقاية والتغذية السليمة عوامل محورية في التصدي للمرض.